LIVE – Karsiyaka-Reggio Emilia | Champions League 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilindi Pinar-UNAHOTELS, sfida valida come terza giornata delladi. Equilibrio totale nel girone B dopo due giornate, dove tutte le quattro squadre sono a quota 3 punti. In particolare, la formazione turca e quellana hanno perso la scorsa giornata dopo la vittoria all’esordio. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di martedì 25 ottobre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...