LIVE Diretta Benfica - Juve 4 - 1 | dentro Soulé e Iling - Junior al 70'

(Di martedì 25 ottobre 2022) LISBONA (PORTOGALLO) - Partita da non sbagliare entus costretta a vincere a Lisbona per continuare a sperare di strappare il pass per gli ottavi di Champions League . Nella quinta giornata del ...

Il Collegio 2022: commentoterza puntata 19 ottobre Durante ladella terza puntata de " Il Collegio " la sezione A viene portata in piscina, dove ovviamente dovrà indossare ...Di seguito la...80' - Check del VAR e gol che viene confermato. Ci sono dieci minuti per le speranze dei bianconeri. 79' - GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! LA RIAPRE MCKENNIE! Ancora Iling-Junior si libera al cross ...76' - GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! LA JUVENTUS LA RIAPRE CON MILIK! Grandissima giocata all'esordio da parte di Iling-Junior che regala a Milik il pallone per riaprire la sfida. 2-4 per i ...