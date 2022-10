LIVE Diretta Benfica - Juve 2 - 1 | Joao Mario a segno su rigore al 28'

(Di martedì 25 ottobre 2022) LISBONA (PORTOGALLO) - Partita da non sbagliare entus costretta a vincere a Lisbona per continuare a sperare di strappare il pass per gli ottavi di Champions League . Nella quinta giornata del ...

Ore 17:56 - 20 milioni per le casse e per Leao La missione non va fallita, il club è stato chiaro: l'obiettivo quest'anno è raggiungere la fase a eliminazione- manca da 9 stagioni, troppe-, ...... ma l'ultima sfida con il Psg sarà decisiva per il piazzamento nel girone: la prima vaagli ... sarà inoltre possibile segurie la cronaca testuale del matchsul nostro sito . () 8' - Buono scambio tra McKennie e Vlahovic, quest'ultimo che entra in area e prova il suggerimento per Kean. Si chiude bene la retroguardia lusitana. 5' - Grandissima giocata di Joao Mario che supera ...