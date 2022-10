LIVE – Dinamo Zagabria-Milan | Youth League 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ladi, match valevole la quinta giornata della fase a gironi di. I rossoneri sono in vetta al proprio girone e vanno a caccia del terzo successo per conquistare la qualificazione al turno successivo con il primo posto. Sulla loro strada c’è la temibile squadra croata, fucina di talenti che non va assolutamente sottovalutata. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di martedì 25 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 14:00 ...