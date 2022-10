LIVE Dinamo Zagabria-Milan | Champions League calcio in DIRETTA | De Ketelaere dal 1? con Leao e Rebic Trasferta fondamentale per i rossoneri

19:35 Champions League, Milan al bivio: battere laZagabria per restare padrone del proprio destino Principale antagonista in campionato del lanciatissimo Napoli, il Milan si appresta a vivere ...FORMAZIONI UFFICIALIZagabria (3 - 5 - 2 ): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All.: Cacic. Milan (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; ...Dinamo Zagabria - Milan Champions 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...Il Milan in trasferta in Croazia scende in campo per la quinta giornata di Champions League martedì 25 alle 21.00 ...