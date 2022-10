LIVE Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | Champions League calcio in DIRETTA | match in totale controllo dei rossoneri | arriva anche il quarto gol

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-JUVENTUS 73? Riparte Livakovic per la, partita che ora non ha più niente da dire; icon un grande inizio di secondo tempo hanno archiviato la pratica croata. 72? Triplo cambio per i, con Pioli che ora pensa al campionato: escono Leao, Hernandez e Bennacer, entrano Messias, Toure e Pobega. 70? Ripartenza fulminante di Leao, che mette in mezzo per Giroud che manca la conclusione,in corsa Ljubicic che mette la palla nella sua porta. Partita chiusa a. 69?0-4! Incredibile autogol di Ljubicic. 67?in ...

Al Maksimir, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra Zagabria e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Maksimir Zagabria e Milan si sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League.