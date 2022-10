LIVE Dinamo Zagabria-Milan 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | è iniziato il match in Croazia!

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-JUVENTUS PRIMO TEMPO 20:58 Le squadre sono sul campo e suona il mitico inno della! 20:55 Mancano 5 minuti al fischio d’inizio. L’arbitro della partita è il Sig. Marciniak, polacco e con grande esperienza internazionale. 20:50 La squadra allenata da Ante Cacic inha sin qui raccolto 4 punti frutto della vittoria della prima giornata contro il Chelsea e del pareggio ottenuto in casa contro il Salisburgo nell’ultima partita disputata. Orsic e Petkovic sono probabilmente i giocatori più talentuosi e più pericolosi della squadra croata. 20:45 Laarriva dal pareggio in trasferta contro l’Hajduk Spalato, risultato che permette al ...

