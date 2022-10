LIVE Benfica-Juventus | Champions League calcio in DIRETTA | Gatti parte titolare!

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt(3-5-2): Szczesny,, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri 20.10 Buonasera e benvenuti alladidi. LADI DINAMO ZAGABRIA-MILAN Buonasera e benvenuti allatestuale di, serve la vittoria per le ...

Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luze Juve si sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. SintesiJuve 0 - 0 MOVIOLA Inizio alle ore 21.00 Migliore in campo: a fine primo ...Nella quinta giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al lanciatissimo: allo stadio 'Da Luz' il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 . Di seguito la ...Alle 21 si giocherà Benfica-Juventus, partita decisiva per la squadra bianconera. Diretta su Canale 5. Queste le formazioni ufficiali. BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio ...Di seguito le formazioni ufficiali di Benfica-Juventus, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Allegri sorprende e lancia Federico Gatti al centro della difesa! B ...