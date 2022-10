LIVE Benfica-Juventus 4-3 | Champions League calcio in DIRETTA | sconfitta che elimina i bianconeri dalla competizione

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.59 Ecco le pagelle:(4-2-3-1): Vlachodimos 6; Bah 5 (81? Gilberto 6), Antonio Silva 7, Otamendi 6, Grimaldo 7; Enzo Fernandez 6.5, Florentino 7; Aursnes 7, Rafa Silva 8 (87? Musa s.v.), Joao Mario 7 (90’+3? Chiquinho s.v.); Ramos 6.5 (87? Neres s.v.). All. Schmidt 7.(3-5-2): Szczesny 5; Danilo 5, Bonucci 4.5 (59? Alex Sandro 6), Gatti 5; Cuadrado 4.5 (59? Miretti 6), McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 5, Kostic 5 (60? Iling-Junior 7); Kean 6 (46? Milik 6.5), Vlahovic 5 (70? Soulé 6.5). All. Allegri 4,5. 22.57 Allegri trova una prestazione disastrosa, nel buio di questa notte dic’è solo un lampo di nome Iling Junior. Resta ancora ...