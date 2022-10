LIVE Benfica-Juventus 4-1 | Champions League calcio in DIRETTA | doppietta di Rafa Silva

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Rete ancora di, grave errore di Bonucci in fase d’impostazione che regala il pallone,4-1. 48? Fuori Kean, dentro Milik nella. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50sempre in controllo del match, pareggio in mischia dellama poi i portoghesi alzano di nuovo i ritmi trovando il tris. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo,3-1. 45? Tiro di Enzo Fernandez parato da Szczesny. 43?che sembra molto sfiduciata in campo. 41? Tacco al volo di Kean che non trova la porta. 39? Disastro difensivo bianconero, Gatti e Bonucci non si trovano insieme oltre ...