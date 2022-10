LIVE Benfica-Juventus 2-1 | Champions League calcio in DIRETTA | rete di Joao Mario su rigore

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31?che deve alzare i ritmi per arrivare al pareggio. 29?diperfetto,2-1. 27?per il, tocco di mano di Cuadrado. 25? Ristabilito l’equilibrio nella partita. 23? GOOOOOOOOOOOL, Vlahovic, laè regolare visto che il pallone era già entrato sul tocco di Vlahovic,1-1. 21? In attesa della valutazione del Var. 19?in fuorigioco di Kean, il VAR sta verificando la mischia in angolo. 17?di Antonio Silva, di testa il giovane centrale mette in, ...