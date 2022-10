LIVE Benfica-Juventus 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Via alla partita! 20.58 Alex Sandro in panchina per un problema all’anca. 20.55 Ingresso in campo delle due squadre, inno dellain corso. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle squadre. 20.45 Il via della partita è fissato per le ore 21. 20.40 Seconda panchina di seguito per Milik. 20.35 Ilha vinto tutte e tre le sfide in casa contro lain coppe europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e 2-1 in tempi recenti in Europanel 2014. 20.32 Laha vinto solo una delle sette sfide in coppe europee contro il(1 pareggio, 5 sconfitte), 3-0 in Coppa UEFA nel marzo 1993 con le reti di ...