LIVE Benfica-Juventus 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Gatti parte titolare!

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle squadre. 20.45 Il via della partita è fissato per le ore 21. 20.40 Seconda panchina di seguito per Milik. 20.35 Ilha vinto tutte e tre le sfide in casa contro lain coppe europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e 2-1 in tempi recenti in Europanel 2014. 20.32 Laha vinto solo una delle sette sfide in coppe europee contro il(1 pareggio, 5 sconfitte), 3-0 in Coppa UEFA nel marzo 1993 con le reti di Jurgen Kohler, Dino Baggio e Fabrizio Ravanelli. 20.28 Ladeve vincere e sperare che il Maccabi faccia risultato in almeno in uno delle due partite. 20.23 Schmidt ...