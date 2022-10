Lisa Gabriele | l’ex poliziotto arrestato a Cosenza a 17 anni dall’omicidio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo 17è statoMaurizio Mirko Abate,agente della polizia stradale accusato di aver ucciso nel 2005 a Montalto Uffugo, nel Cosentino, soffocandola con un cuscino, una ragazza di 22, con la quale, pur essendo sposato, aveva una relazione. A emanare l’ordinanza di custodia cautelare è stato il Gip disu richiesta della Procura della Repubblica. L’indagine – che vede il 50enne accusato di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi – era stata archiviata nel 2009, ma è stata riaperta dopo un esposto presentato alla Procura dinel 2018, in cui venivano segnalati nuovi dettagli sulla vicenda. Così gli inquirenti hanno dato mandato di effettuare ulteriori ...

