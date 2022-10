Lisa Gabriele | il gip | “Legami ed infiltrazioni massoniche nella vicenda” L’ex poliziotto arrestato coperto e aiutato a sviare le indagini

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Maurizio Mirko Abate c’è un capitolo intero dedicato alla rete di copertura massonica che avrebbe garantito 17 anni di impunità aldi Cosenza, accusato dell’omicidio di, la giovane donna con cui intratteneva una relazione mentre aspettava un figlio dalla sua compagna.è stata trovata morta il 9 gennaio 2005 vicino a un casolare abbandonato in località “Manca di Gallina” del Comune di Montalto Uffugo. Era il primo pomeriggio quando i carabinieri trovarono il corpo con a fianco una bottiglia di whisky “J&B” semivuota e l’auto dove sono state rinvenuti un cellulare inspiegabilmente senza sim (stranamente trovata tre giorni dopo all’interno di una borsa termica), due confezioni dello psicofarmaco “Sonata”, ...

