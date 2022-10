(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) - Molti residenti dihanno sfidato il divieto di sparare petardi per il Diwali, un'importante festa indiana, inquinando ulteriormente la capitale. L'indice di qualità dell'aria nei vari quartieri della megalopoli, che conta circa 20 milioni di abitanti, ha superato la categoria "pericolo" nel corso della giornata, con un picco più di 15 volte il livello considerato "ottimale".è la capitale più inquinata al mondo e l'aria diventa particolarmente pesante da metà dicembre a febbraio, quando l'aria fredda intrappola le polveri, le emissioni dei veicoli e il fumo delle stoppie bruciate.

Adnkronos

L'inquinamento di Nuova Delhi sale alle stelle Molti residenti di Nuova Delhi hanno sfidato il divieto di sparare petardi per il Diwali, un'importante festa indiana, inquinando ulteriormente la capitale. L'indice di qualità dell'aria nei vari quar ...