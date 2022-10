Liga | giornata 11 | spettacolo Barça | tris Real Madrid

(Di martedì 25 ottobre 2022) Successi tra le mura amiche pere Barcellona nella11 delladei blancos al Siviglia, i catalani abbattono l’Athletic Bilbao. Colpo dell’Atlético a casa del Betis, il Villarvince all’ultimo respiro mentre laSociedad perde a sorpresa contro il Valladolid. Anche il Valencia va ko: vince il Maiorca in rimonta.11:-Siviglia 3-1,-Athletic 4-0, Betis-Atlético 1-2 Ilnon si ferma più. 3-1 al Siviglia e quarta vittoria consecutiva in campionato, mentre gli andalusi si fermano dopo tre risultati utili di fila. Blancos in vantaggio al 5’ con un tocco di Modric a porta vuota, ...

Cosa ci ha detto la decima giornata di Liga Finisce in parità il posticipo del Balaidos tra le due pericolanti, che chiude l'11ª giornata: galiziani e madrileni portano a casa un punto importante per restare fuori dalla zona retrocessione ...I risultati della 11ª giornata de LaLiga: vincono Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, cade il Valencia di Rino Gattuso.