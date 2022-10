Liberale | conservatrice | la vera destra della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 25 ottobre 2022) Fra i tanti meriti che sono riconosciuti a Giorgia, forse ne manca uno, che è poi quello che fa andare in bestia la sinistra: il governo da lei presieduto non ha nessun timore reverenziale a dirsi quel che è, cioè un governo die con un programma di. Anzi, tanto più le critiche e spesso le intimidazioni aumentano, prendendo di mira le idee del programma su vari temi (famiglia, scuola, gestione delle emergenze sanitarie, dignità del lavoro e abolizione del reddito di cittadinanza…), tanto più Giorgia tira dritto e va avanti per la sua strada: rispettosa, responsabile, formalmente impeccabile, ma senza concedere nulla ad avversari che si vorrebbero esclusivi depositari del bene everità. Liberalismo Ne ha dato prova anche nel discorso per la fiducia alla Camera, ove il carattere ...