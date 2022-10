L’ex Ministro De Girolamo difende la definizione meloniana di ‘sovranità alimentare’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ‘’La dicitura sovranità alimentare, legato al ministero dell’Agricoltura, mi convince: non dimentichiamo che uno dei più grandi ambasciatori che l’Italia ha nel mondo è proprio il prodotto agroalimentare. La nostra produzione è invidiata da tutti, esaltarla erla è un dovere, soprattuto se fatto da chi ci rappresenta. In questo senso il concetto di sovranità alimentare mi piace molto e sposo la scelta fatta’’. Cosìdell’Agricoltura, Nunzia De, intervenendo in diretta ai microfoni di Rai Radio1. L'articolo proviene da Anteprima24.it.