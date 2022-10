Letta | «Meloni vuole i condoni | ci opporremo Salario Minimo? È necessario»

Sky Tg24

è una donna che ha una certa storia politica. Sarebbe stato interessante chee Conte ci spiegassero come mai siamo arrivati ad avere come presidente del Consiglio un esponente politico ......positivo il giudizio di Massimo Cacciari sul primo giorno da premier in carica di Giorgia, reduce dalla fiducia alla Camera. E durissimo, invece, l'attacco del filosofo a Enricoe ... Discorso Meloni, Letta: non ci ha convinto. Calenda: "Lista spesa, non c'è idea di Paese" Enrico Letta attacca Giorgia Meloni sui condoni commentando la relazione programmatica. «L'energia: non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema ...La rotta è tracciata: andiamo avanti”, scrive su Twitter, Giorgia Meloni dopo aver ottenuto la fiducia. “Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiducia”. Così ...