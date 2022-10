L’equipaggio di un aereo militare statunitense non è stato arrestato per le esplosioni al Nord Stream

Leggi su facta.news

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’8 ottobre 2022 su Facebook èpubblicato lo screenshot di un articolo intitolato “P-8 Poseidon Crew Arrested in Connection withExplosion” (in italiano, “del P-8 Poseidon arrein connessione con l’esplosione del”). Il riferimento è ai danni registrati a fine settembre 2022 dalle infrastrutture realizzate per trasportare in Europa il gas naturale proveniente dalla Russia, denominate1 e 2. Poche ore dopo che i danni erano emersi, unda ricognizione della Marina degli Stati Uniti, P-8A Poseidon, è volato vicino all’oleodotto2 nel Mar Baltico, come ha riportato Reuters. Un portavoce della marina ...