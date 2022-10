Le piroette economiche di Meloni per schivare l’effetto Liz Truss

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Le questioni dell’economia hanno occupato buona parte degli oltre settanta minuti nei quali il presidente del Consiglio Giorgiaha presentato alla Camera il programma del suo governo. Il discorso però può essere diviso in due parti, una in cui vengono indicati gli obiettivi della prossima legge di Bilancio, condizionata dalla crisi energetica, e l’altra in cui viene presentato il programma di legislatura della destra. Le due parti sono tra loro separate ma anche collegate, nel senso che la prima spiega perché molte promesse saranno rinviate alla seconda. D’altrondesottolinea che “siamo nel pieno di una tempesta, con un’imbarcazione che ha subìto diversi danni”. Evidenzia come l’economia sia in una fase di forte rallentamento che fa intravedere una recessione all’orizzonte. Ricorda che la Bce sta procedendo a un consistente rialzo dei ...