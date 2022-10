Le Iene | le anticipazioni di stasera martedì 25 ottobre

(Di martedì 25 ottobre 2022) Torna in prima serata l’appuntamento con LeShow: ledella nuova puntatain prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio: lo scrittore e regista Donato Carrisi. Michele Cordaro è a Gubbio per dare un volto ai protagonisti della ormai nota cena a base di pesce, diventata virale in questi giorni per via di alcuni audio circolati sul web in cui si sentiva parlare di “scene apocalittiche” per descrivere la presunta intossicazione che ha colpito decine di commensali. La cittadina in Umbria è balzata alle cronache aprendo un dibattito tra chi accusa sia stata una fake news e chi fornisce spiegazioni di quanto sia ...

Questa sera a Leuno dei servizi sarà quello di Michele Cordaro: l'inviato è andato a Gubbio per fare chiarezza sulla cena a base di pesce che pare abbia intossicato parecchie persone, e per ...... Saverio Raimondo che torna in onda dopo la bufera che lo travolto per il suo monologo a Le... Tv Talk,prossima puntata: argomenti e protagonisti Elencati tutti gli ospiti di Tv Talk ...