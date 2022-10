Le conseguenze del cambiamento climatico sull’economia globale | i risultati del Global Turning Point di Deloitte

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel prossimo decennio si prevede che il coinvolgimento da parte delle imprese in attività di tutela dell’ambiente sarà sempre più rilevante, attraverso la riduzione del loro impatto ambientale e la decarbonizzazione delle loro attività. L’obiettivo è duplice: soddisfare le esigenze dei consumatori e agire responsabilmente nei confronti dell’economia e della società. Questo è il tema affrontato dal rapportodi, dal quale emerge che l’89% dei dirigenti di alto livello concorda sull’esistenza dell’emergenza climatica, mentre il 79% ritiene che il mondo si trovi in un punto di svolta in termini di risposta al. A proposito di climate change, il report ha dimostrato come lo stesso, se non ...