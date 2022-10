Le applicazioni digitali che aiutano gli utenti nella propria crescita personale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Parecchi studiosi di tutto il mondo del comportamento e dell’educazione umana hanno affermato che, di base, ogni percorso educativo di un singolo è una Life Long Learning (LLL), ossia un iter pedagogico che dura durante l’arco della vita dalla nascita fino alla morte e che è costante. Un apprendimento mutevole nel corso degli anni che attraversa, muta e si adatta in relazione ad ogni fase dell’esistenza e all’inserimento in ogni contesto sociale che tale fase comporta. Ogni uomo, quindi, in ogni contesto della vita ha bisogno perennemente di aggiornarsi e di studiare per apprendere nuovi metodi, tecniche ed abitudini.e facilitano al conseguimento di questo compito sicuramente lenel settore dellapresenti sui vari dispositivi elettronici come il pc, gli ...