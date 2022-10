Lavori del Benfica allo stadio | niente goal - line technology con la Juve

LA NAZIONE

Prima della partita, ha comunicato la Uefa, il club di casa portoghese - all'insaputa della Uefa stessa efornitore della goal - line technology - ha commissionato deiall'Estádio do SL ...In pari data sono terminati idi asfaltatura di rifacimentomanto stradale in corrispondenza dell'incrocio di Via Sanzio con Via Cilea e Via Zanella , necessari per ripristinare il manto ... I lavori del mare si imparano a bordo Gli studenti del Nautico sono salpati Domenica 30 ottobre alle 17.00 si terrà l'inaugurazione della mostra che ripercorre le varie tappe del percorso pittorico dell’artista, dedicato in particolare al paesaggio, ispirandosi alla natura vi ...Rai torna a Lucca Comics & Games e consolida il suo ruolo di main media partner per seguire il festival da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre.