La vita esagerata della figlia di Beyoncé | offre 80 mila dollari per degli orecchini di diamanti

Leggi su amica

(Di martedì 25 ottobre 2022) Blue Ivy Carter, la primogenita die Jay-Z ha offerto 80a un’asta benefica per un paio didi. E non è la prima volta che la bambina, 10 anni, fa questa cosa… Foto Getty Si può leggere questa notizia in due modi. La prima: che bravie suo marito Jay-Z, insegnano allaa essere generosa fin da piccola con chi ha bisogno. In fondo, l’asta era a scopo benefico. La seconda: quanto è diversa ladi Blue Ivy Carter rispetto a una normale bambina di 10 anni se ha la facoltà di offrire 80per un paio didi. Ladie Jay – Z80 ...