La stagione di Van Aert | il picco al Tour e i soliti rimpianti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un altro dei grandi protagonista delladi ciclismo su strada appena conclusasi è stato sicuramente Wout Van. Nove vittorie, una miriade di piazzamenti, unde France di grandissimo livello ma, come ogni anno, anche tanti: il covid preso alla vigilia del Giro delle Fiandre ha infatti minato la sua campagna primaverile nelle classiche del nord. Andiamo di seguito a ripercorrere la sua annata. LEGGI ANCHE: Ladi Vingegaard: unclamoroso, ora il Giro d’Italia? Ladi Van: nove successi tutti di spessore e non solo Ladel belga è cominciata alla grande con il successo alla Omloop Het Nieuwsblad, a cui ha fatto seguito una Parigi-Nizza di alto livello nella quale ha ...

