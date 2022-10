(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma – “Dovrà nascere un nuovo patto, che poggerà su tre pilastri. Il primo: ridurre la pressionesuattraverso una riforma all’insegna dell’equità: riforma dell’Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare ed estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65 mila euro a 100 mila euro di fatturato. E, accanto a questa, introduzione della tassa piatta sull’incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente: una misura virtuosa, con limitato impatto per le casse dello Stato e che può essere un forte incentivo alla crescita“. E’ ladella neopresidente del Consiglio,, nel suo intervento alla Camera. Nel discorso per la fiducia, la Premier chiede anche “una ...

Il Faro online

..." concede il deputato di Fratelli d'Italia Andrea De Bertoldi " Ma prima di tutto unaai cittadini, perché è nei loro confronti che lei si sta giocando tutto". A chi si è rivolta...Reddito di cittadinanza,Meloni: 'È una sconfitta, l'unica soluzione è il lavoro'. E cita ... ed è la sola verache Meloni pronuncia, è determinata a fare. 'A volte riusciremo, a volte ... La promessa di Giorgia Meloni: "Tregua fiscale per imprese e famiglie" Riforma costituzionale, riduzione della pressione fiscale e tassa piatta, sicurezza e stretta sul reddito di cittadinanza. Il piano della Meloni per rilanciare l'Italia ...L’applauso dai banchi del centrodestra che accoglie l’ingresso in Aula, alla Camera, del presidente del consiglio, Giorgia Meloni. I deputati si sono alzati in piedi. Alle ore 12,30 si recherà al Sena ...