La nuova linea di cosmetici ispirata a Batman di Kylie Jenner

Forbes Italia

...gravità Arriva un nuovo allarme dell'Agenzia europea del farmaco per una assai probabile... tornano in piano il dibattito sulle scelte fatte durante la pandemia e quale sarà lacon cui ...La società ha anche annunciato unasvalutazione di 3,1 miliardi di dollari correlata alla ... in particolare il GNL , per generare risultati incon i trimestri precedenti", ha commentato il ... La startup Planted ha raccolto 70 milioni di euro per lanciare la sua nuova linea di carne a base vegetale Il gruppo annuncia che a partire da aprile 2023, dopo oltre 10 anni, Claudio Colzani lascerà l’incarico di amministratore delegato. Di Tondo è entrato in Barilla a marzo 2020 in qualità di Group Chief ...Addio ad Alfredo Gavazzi, ex presidente della Federazione italiana rugby e fondatore nel 1970 del club Calvisano, divenuto simbolo del paese di 6mila abitanti alle porte di Brescia e vincitore ...