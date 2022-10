La nota dei legali di Juventus e Agnelli | “Agito sempre in trasparenza e nel rispetto delle leggi”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) “È utile ricordare che il temaplusvalenze per operazioni di c.d. scambio è quello da cui è partita tutta l’indagine della Procura della Repubblica di Torino che si è conclusa ieri. Ebbene, si tratta di un tema che oggi non registra alcuna novità, eal quale due sentenze della giustizia sportiva hanno già riconosciuto la piena regolarità contabile da parte della Società, che hain piena coerenza con la prassi della football industry”. Lo si legge in unadegli avvocati Maurizio Bellacosa (studio Severino), legale della, e l’avvocato Davide Sangiorgio, legale del Presidente Andreae di alcuni dirigenti in merito alla chiusuraindagini preliminari della Procura sulla vicendaplusvalenze. “Per quanto ...