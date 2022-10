La Lega torna alla carica | “Commissione d’inchiesta sul Covid”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Laha ripresentato, come aveva già fatto durante la precedente legislatura, una proposta di legge per istituire unaparlamentaresull’operato del Governo Conte II durante l’emergenza. Il capogruppo dellaMolinari chiede di nuovo unaparlamentaresull’emergenza“Chiarezza sulla gestione della pandemia da-19 in Italia. Nella scorsa legislatura, laper prima ha presentato una proposta di legge, a mia prima firma, per istituire unaparlamentare di inchiesta sull’operato del Governo Conte II” ha dichiarato il capogruppo dellaCamera e primo firmatario della proposta di ...