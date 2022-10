IlNapolista

La gara di Champions League di stasera Benfica -si giocherà senza GLT (Goal Line Technology) per problemi tecnici, come ha chiarito l'Uefa. ... che dice Poi Marellia due domande dei ...... l' Aries Trodica impone l'1 a 1 (De Caro, di testa sugli sviluppi di un corner,a ... La top 11 (3 - 4 - 3): Ercoli (Petriolo), Ribichini (Belfortese), Conforti (Club Tolentino), ... La Juventus risponde alla Procura: «Convinti di aver operato nel rispetto delle leggi» - ilNapolista La replica della Juventus non si è fatta attendere, e il giorno dopo aver ricevuto i 16 avvisi di garanzia il club bianconero risponde con un comunicato ufficiale. “Juventus ...Dopo il comunicato della Procura di Torino di ieri la Juventus ne ha emesso un altro sul proprio sito ufficiale ...