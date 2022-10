La Juventus affonda contro il Benfica | addio alla Champions e rischia di chiudere ultima nel girone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) LaLeague dellafinisce in maniera orribile a Lisbona. Fuori ai gironi, come non accadeva dal 2014. L’ultimo impegno casalingoil Paris Saint Germain sarà partita vera, ma solo per capire se i bianconeri potranno sperare in un posto in Europa League o dirannoalle competizioni continentali, certificando una crisi profonda. Di identità, di voglia, di tutto. Il 4-3 incassato al Da Luzilarriva nel giorno più nero per il club, alle prese con le pesanti grane giudiziarie che da lunedì sera interessano i vertici societari. E sullo sfondo, intrecciato con il fallimento degli uomini di Max Allegri, ci sono proprio i problemi di bilancio. L’uscita prematura dsarà certamente una batosta per le casse ...