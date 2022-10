La Juve è fuori dalla Champions | il Benfica vince 4-3

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Lantus perde in casa dele dice definitivamente addio alle speranze di qualificazione agli ottavi diLeague. Allo stadio Da Luz i portoghesi s'impongono 4-3 grazie alle reti di Antonio Silva, Joao Mario e alla doppietta di Rafa Silva, che condannano i bianconeri all'eliminazione con un turno di anticipo. Non bastano i gol di Vlahovic, Milik e Mckennie alla squadra di Allegri, che nonostante tanto orgoglio con i giovanissimi entrati nel finale, quando era sotto di tre reti, ora deve puntare quantomeno a difendere il terzo posto sinonimo di Europa League. I portoghesi partono meglio e al 17' sbloccano le marcature con il colpo di testa del giovane Antonio Silva, bravo a prendere il tempo a Gatti sul cross di Fernandez e a battere Szczesny per l'1-0. La reazione bianconera però è immediata e al 22' arriva ...