La fiducia della Camera al Governo Meloni | le foto della giornata

È stato il giornoalla Camera dei Deputati per il governo guidato da Giorgia Meloni . Un discorso durato più di un'ora per le dichiarazioni programmatiche dell'esecutivo. Tanti i temi trattati dalla ...Ed ecco che la presenza dell'ex titolareSalute con il dispositivo di protezione individuale ... E c'è chi ha fatto ricorso a una battuta: " L'unico che non hanel vaccino è Speranza con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È quanto annunciato in aula dal presidente del Senato Ignazio La Russa. La fiducia si vota dopo che Meloni ha già parlato alla Camera e consegnato il discorso anche in Senato Foto dall'archivio di Pal ...