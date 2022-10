La fiducia della Camera al Governo Meloni | le foto della giornata

...'io provengo da un'area culturale che è stata spesso confinata ai marginiRepubblica e non sono arrivata fin qui per contesto familiare o amicizie influenti'. La premier ottiene la...La prima donna premierstoria repubblicana si è insediata con un programma sovranista che punta a conquistare la leadership permanente dei ceti "sfavoriti" ma il prezzo che paga è non esprimere una chiara visione del ...ROMA (ITALPRESS) – Con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, il governo guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ottenuto la fiducia dell’Aula della Camera. La quota di maggi ...ANCONA - Per la gestione della devastante alluvione che ha travolto le province ... che parla di «carenze manifestate dal sistema di prevenzione, tali da far decadere la fiducia nei confronti ...