La destra italiana auspica una pacificazione nazionale

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Nell'abisso non si pareggiano mai i conti, si precipita e basta. Ho conosciuto giovanissima il profumo della libertà" ha aggiunto Meloni nel suo discorso alla Camera, "l'ansia per la verità storica e il rigetto...

Corriere della Sera

Nessuna legge penalizza Partiamo dal presupposto e dal primo punto: nessuna leggepermette ...a lungo combattuto nascono in opposizione a questo quadro normativo costruito dal centro -...Da giovanissima il profumo della libertà, l'ansia per la verità storica e il rigetto per qualsiasi forma di sopruso o discriminazione proprio militando nellademocratica. Una ... L'investimento sulla libertà che serve alla destra italiana PESCARA – Non ha dubbi il Consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe: “Sono ancora litigi e scontri interni al centro destra, soprattutto tra Fratelli d’Italia e Lega, a ...Welfare, pensioni, diritti: Aboubakar Soumahoro a testa bassa sulla tutela degli immigrati. Che però è già codificata nella legge ...