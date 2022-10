La destra e la scuola classista Ora il Bestiario è del sottogoverno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Forte ‘sto governo. Mentre Silvio studia come rosicchiarlo, il suo Mulè apre la sagra dei fraintendimenti. Intanto scoprono che per fare nuovi ministeri non basta inventarsi un nome. E poi c’è il solito Salvini bugiardo. IN MERITO AL MERITO La risposta migliore sul ministero del Merito voluto da Meloni e i suoi alleati la dà in un’intervista Mario Lancisi, biografo di Don Milani: “Uguaglianza e merito – dice Lancisi – si integrano in un processo collettivo in cui ciascun ragazzo si mette al servizio degli altri. Vince il noi, non l’io. Il lavoro di squadra e non l’invenzione del genio. Non il merito ma la solidarietà di gruppo. Io vedo nel ritornoal merito la spia culturale di un governo che punta alla società dei più forti e dei più ricchi. Aver voluto aggiungere la dicitura del merito al ministero dell’Istruzione non è quindi un’operazione folkloristica, ...