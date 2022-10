La conferenza stampa di Spalletti e Simeone

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lucianoe Giovanniinalla vigilia di Napoli Rangers Luciano: "La gara contro i Rangers? Quello che diciamo noi è uguale per tutti, nel senso che in tutte le partite bisogna mettere il massimo. Le difficoltà sono di ripetersi ogni volta, bisogna sempre mettere dentro tutte le qualità che ci vogliono. Bisogna andare forte, vincere domani potrebbe rivelarsi fondamentale poiché ci permetterebbe di arrivare a giocare la partita con il Liverpool con 15 punti e usare la differenza reti a nostro favore. Turnover? Scelgo i giocatori per vincere le partite, se poi ci sono altri giocatori forti fuori questo mi dà una maggiore possibilità di scelta. Domenica siamo tornati alle 2 di notte, abbiamo fatti solo due allenamenti leggeri, abbiamo una rosa di livello e ...