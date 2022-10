La Camera vota la fiducia al governo Meloni con 235 sì

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Ilguidato da Giorgiaha incassato la primada parte dellacon 235 voti a favore. I voti contrari sono stati 154, 5 gli astenuti. I deputati presenti erano 394, 389 inti. L'esito dellazione è stato accolto dall'appluso della maggioranza. Ilottiene la #alla. Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l'Esecutivo intende attuare per risollevare l'Italia. Domani sarò in Senato per un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti. — Giorgia(@Giorgia) October 25, 2022 Il timing della giornata è stato fissato dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. ...

