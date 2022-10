La BMW M1 dipinta da Andy Warhol è molto più di un' opera d' arte

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) La BMW M1daè un'auto a cui non si può rimanere indifferenti anche se non si è appassionati di motori. Ma prima di raccontarvela, vediamo che cosa disse l'artista americano dopo averla realizzata: «Adoro questa macchina. Ha più successo dell'd'. Ho cercato di dare una rappresentazione vivida della velocità. Se un'auto è davvero veloce, tutti i contorni e i colori diventeranno sfocati». Abastò meno di mezz'ora per creare il quarto esemplare di BMW Art Car. Egli non vedeva alcun conflitto tra tecnologia e creatività: invece di progettare prima un modello in scala e lasciare il completamento finale ai suoi assistenti, come fatto dai suoi predecessori, la leggenda della pop art ha dipinto lui stesso la vettura dall'inizio alla fine. Come è nata la ...