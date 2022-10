La barca Vizyo 25 premiata con il Blue Award al Salone Nautico di Bologna

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il cantiereYacht debutta con la25 aldi2022 e ottiene un bel premio il2022 assegnato nel segmento yacht e motoscafi. La motivazione: “Cantiere impegnato nella realizzazione di una nautica ecosostenibile con produzione di barche adatte alla propulsione elettrica. Prodotto nuovo, design inedito, materiali di alta qualità, made in italy, impegno ad una nautica sostenibile”. Laecosostenibile25Vincenzo Zizzo e la25Soddisfatto il palermitano con studio a Piacenza, nel Comune di Carpaneto, Vincenzo Zizzo. Il designer che dopo aver lavorato per i più importanti cantieri ...

