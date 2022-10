Karate | l’Italia della Fiam conquista tre medaglie al Campionato Europeo Fudokan

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 ottobre 2022) Rimini – In attesaCoppa Europa Wadokai (leggi qui), la(Federazione Italiana Arti Marziali) scalda i motori sul tatami. Lo ha fatto in occasione dell’EuropeanChampionship a Rimini. E sono arrivate le. Tre Azzurri sono saliti sul podio neltricolore. Eha festeggiato Mattia Pizzi, che ha ottenuto l’argento, Martina Marziale e Lorenzo Guidetti, che hanno messo al collo il bronzo. (foto@-FederazioneItalianaArtiMarziali-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...