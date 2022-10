Kanye West e la bufera dopo le frasi antisemite | sale la pressione anche su Adidas

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’azienda tedescaè letteralmente sottoin seguito alle polemiche che si sono ingenerate subitoi commenti antisemiti di. Il famoso rapper degli States, notoai più come Ye, ed ex marito di Kim Kardashian, avrebbe detto qualche parola di troppo in una direzione non proprio felice. E, come conseguenza delle sue affermazioni, ecco che in molti stanno protestando e richiedendo a gran voce che il colosso dell’abbigliamento sportivo scarichi Ye, dal quale intanto hanno già preso le distanzel’ex moglie e le sue sorelle con alcuni messaggi di solidarietà alla comunità ebraica.cambia foto profilo su Instagram e mette quella dell’ex suocera Kris Jenner: ecco perché Le ...

Gli attivisti per i diritti umani hanno denunciato il silenzio dell'azienda tedesca di fronte ai commenti del rapper.