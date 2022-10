Juventus presa a pallonate dal Benfica | eliminazione meritata Ma l’orgoglio nel finale può salvare Allegri

(Di martedì 25 ottobre 2022) Laè eliminata dalla Champions League. Lo è con merito, visto che dopo cinque giornate sono tre i punti in classifica, una la vittoria, quattro i ko. E un’infinità i gol subiti. Così non si va da nessuna parte, e infatti di sicuro non si va agli ottavi della coppa più prestigiosa. A certificare il fallimento bianconero, perché di questo si tratta, la partita contro ilal Da Luz che è la perfetta esposizione di questi primi due mesi e mezzo della Vecchia Signora. Un 4-3 che non racconta tutto di quanto visto, perché per oltre un’ora, tra il quindicesimo e il settantacinquesimo, i lusitani prendono ala squadra di, in lungo e in largo, segnando quattro gol e rischiando di farlo in altrettante occasioni. Azioni nello spazio, contropiedi perfetti, aggressione e corsa. Forse è stata ...

Tuttosport

... BENFICA -4 - 3 SECONDO TEMPO 39' Doppio corner in sequenza per la Juve: si gioca solo ... Vlachodimos esce inbassa su Danilo. 1' Si riparte dal 3 - 1 per il Benfica. PRIMO TEMPO 45' 3' ...Non solo la partita di Champions League in queste ore in casa, dove sono davvero ore molto calde pure per la società. Non si sta parlando infatti solamente della sfida di questa sera contro il Benfica, cruciale per capire se si potrà ancora sperare nel ... Juventus, tegola Paredes ma c'è un centrocampo in crescita Samuel Iling-Junior è un esterno sinistro mancino che la Juventus ha strappato al Chelsea, alla concorrenza di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e ...Fuori dalla Champions con quattro sconfitte su cinque partite del girone. Presa a schiaffi dal Maccabi, umiliata da Rafa Silva, colpita e affondata a Lisbona, dalla corazzata Benfica, ...