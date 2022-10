Juventus | plusvalenze | 16 avvisi di garanzia | c’è anche Andrea Agnelli

L'inchiestae stipendi: la Procura chiude le indagini. Tra i reati falso in bilancio Sono i reati che il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pm Mario Bendoni e Ciro ...Inchiesta: 16 avvisi di garanzie. Falso in bilancio (216 milioni di perdite non dichiarate) e ... Cosa scrive Il Giornale Db Villar Perosa (To) 04/08/2022 - amichevole /...Falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. Sono queste le accuse formulate dalla Procura di Torino nei confronti di 16 indagati tra consiglio di amministrazione[...], ...La Procura di Torino 16 avvisi di garanzia ai vertici della Juventus per la questione plusvalenze, spicca anche il nome di Andrea Agnelli.