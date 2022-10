Juventus | il titolo giù del 5% in Borsa

(Di martedì 25 ottobre 2022) La Procura di Torino voleva arrestare Agnelli e ha notificato ai componenti del Consiglio d’amministrazione della, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai componenti del Collegio Sindacale e al revisore legale del club, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, iniziate nel 2021, per i reati di falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. L’inchiesta sulle plusvalenze, in sostanza. Ildellain, ovviamente, ha risentito della situazione. Lo riporta il noto portale Calcio & Finanza, che scrive quanto segue. «Laaccusa un calo del 4,7% dopo le decisioni prese dalla Procura di Torino a proposito dell’indagine sui bilanci del club bianconero, legata al tema plusvalenze. Sono 16 gli indagati nell’ambito ...

Crollo verticale per i diritti di Banca Mps nell'ultimo giorno di ...... il claim è recitato come un mantra durante la pellicola e il21 dice già tutto. Questa ...soltanto quando Parola (Calà) suggerisce in schedina il 2 del Catania vincente contro la. Il 13 ...Il difficile cammino dei rossoneri e, soprattutto, dei bianconeri passa rispettivamente da Zagabria e Lisbona. Per Napoli e Inter, invece, serve solo non rilassarsi. La quinta giornata della fase a gi ...