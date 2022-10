Juventus | Gazzetta | “L’ombra dell’Europa League”

Leggi su seriea24

(Di martedì 25 ottobre 2022)- Come riporta lalain maniera importante deve assolutamente evitare il declassamento in Europa. “In cassa 53 milioni Oltre all’aspetto romantico, oggi, più di ieri, impatta quello economico. A tutt’oggi la Juve può considerare nelle sue casse già 53 milioni. Soltanto il Napoli ha fatto meglio, circa 57 milioni. L’Inter è a quota 45, il Milan 43. Teoricamente, la Juve potrebbe guadagnarne altri 60 vincendo la coppa, missione che appare impossibile. Ma almeno il passaggio agli ottavi garantirebbe 15 milioni in più (oltre al botteghino). Nel dettaglio, i bianconeri hanno incassato fin qui 15,6 milioni con la semplice partecipazione; 32,9 grazie al ranking storico; 2,8 con i risultati; e 2 dal market pool. Totale: 53,3. Due successi contro Benfica e Psg valgono ...