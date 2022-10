Juventus | dopo le accuse della Procura c’è il crollo in borsa | -4 | 7%

(Di martedì 25 ottobre 2022) Prosegue sempre peggio la giorantache,la notiziafine delle indagini da partedi Torino. La stessa era allegara di conseguenti richieste di arresti domiciliari, respinti, per alcuni degli indagati. Il tutto ha portato anche ad unindel titoloche, come riporta Calcio e Finanza, ha perso il 4.7%. SportFace.

Tuttosport

...che in campionato è comunque lontanissima dalla vetta e in Champions ha invece poche chance di passare un girone divenuto complicatissimoil ko contro il Maccabi del turno precedente.© ...Calciomercato, ad oggi è esclusa la partenza di Gatti a gennaio Federico Gatti ©... Del resto la società ha creduto e crede nel piemontese salito alla ribaltaanni di gavetta e grandi ... Kean, sfogo social dopo Juve-Empoli: "Pensavo dicessero qualcosa" Maurizio Arrivabene è stato in grado di entrare nel mondo della Juve in questi anni, ma il suo stipendio è davvero troppo basso.Torna a risuonare la musichetta della Champions League anche per la Juventus che stasera affronterà il Benfica ma senza goal line technology ...